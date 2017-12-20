Сирия: SDF передают правительственным силам контроль над территориями в Алеппо
Дамаск, 20 декабря. Альянс сил вооруженной оппозиции Демократические силы Сирии (SDF) договорился с сирийскими войсками о передаче территорий в городе Алеппо, контролируемых SDF правительственным силам Сирии. Об этом сообщает телеканал «Алеппо 24».
Как сообщается, соглашение было заключено в эту среду. Согласно ему, территории в городе Алеппо, удерживаемые SDF, переходят под контроль правительственных сил Сирии.
Agreement between #SDF/#YPG and #Assad forces to give all areas under control of SDF in #Aleppo city to #Assad.#A24— Aleppo24 (@24Aleppo) December 20, 2017