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Новости Сирии
Сирия: SDF передают правительственным силам контроль над территориями в Алеппо
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    Сирия: SDF передают правительственным силам контроль над территориями в Алеппо

    22:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:46  20 Декабря 2017
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    Сирия: SDF передают правительственным силам контроль над территориями в Алеппо

    Дамаск, 20 декабря. Альянс сил вооруженной оппозиции Демократические силы Сирии (SDF) договорился с сирийскими войсками о передаче территорий в городе Алеппо, контролируемых SDF правительственным силам Сирии. Об этом сообщает телеканал «Алеппо 24».

    Как сообщается, соглашение было заключено в эту среду. Согласно ему, территории в городе Алеппо, удерживаемые SDF, переходят под контроль  правительственных сил Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #алеппо #саа #sdf #территория
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