Правозащитники раскритиковали принятую ГА ООН украинскую резолюцию по Крыму

Москва, 20 декабря. Принятая Генеральной ассамблее ООН украинская резолюция по Крыму не отражает реального положения дел. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Она выразила несогласие с достоверностью данных, приведенных в приятой 19 декабря резолюции Генассамблеи ООН. В частности, Суторина предложила представителям стран, принимавших участие в голосовании по резолюции, съездить в Крым и провести мониторинг на месте, добавив, что Крым является открытой территорией.

Суторина добавила, что ООН, чьей задачей является объединение стран и решение общемировых вопросов, «пляшет под дудку отдельной взятой группы стран».

Напомним, что Генассамблея ООН во вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, пишет агентство «Ридус».