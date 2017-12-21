Сирия, 21 декабря. Оставшиеся ИГИЛовцы атакуют курдов в Дейр-эз-Зоре. САА и ее союзники продвинулись в зачистке территорий на юго-западе Дамаска. «Ан-Нусра»*** ищет союзников в Хаме и Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы; обеспечивали прикрытие САА в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под огневой контроль шоссе Бейт Джинн — Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; обстреливали позиции боевиков в северной части Хамы; окружили отряд исламистов в районе Западной Гуты Дамаска; начали мобилизацию в Хасаке.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 атаковало позиции курдов на левом берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре; продолжило столкновения с САА в квартале Ат-Тадамун к югу от Дамаска; вела бои с «Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из лидеров в результате взрыва в городе Дарат Изза в провинции Алеппо; выступила против оппозиционного временного правительства в Идлибе; понесла потери в военной технике в Восточной Гуте Дамаска; противостояла САА на юге провинции Алеппо; приобрела новых союзников в Хаме и Идлибе.

Курды: лишились одного из бойцов в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; приняли участие в разгоне демонстраций в Ираке.

Провинция Дамаск

На юго-западе провинции в течение всего дня отмечались ожесточенные столкновения между правительственной армией и боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1. Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить высоту Марван, установить огневой контроль над стратегической магистралью Бейт Джинн — Мугр Аль-Мир, а также еще над несколькими небольшими шоссе. Об этом сообщал новостной портал Al Masdar News. Оппозиционные СМИ утверждали, что во время перестрелок погибли несколько бойцов проасадовских сил, однако данные сведения не были подтверждены. Во второй половине дня в окружение САА близ населенного пункта Мугр Аль-Мир попал отряд из порядка 150 радикалов «Тахрир Аш-Шам».

В районе Восточной Гуты вновь разворачивались бои между войсками САР и отрядами антиправительственных группировок. Как передавало информационное агентство Al Manar News, в ходе противостояния три военных пикапа исламистов были уничтожены.

К югу от Дамаска в квартале Ат-Тадамун продолжились вооруженные стычки радикалов «Исламского государства» и сил Башара Асада. Согласно неподтвержденной информации Twitter-канала (samsanglang), под снайперским огнем ИГ погиб один из военнослужащих САА.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о гибели одного из высокопоставленных лидеров террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Кассиль Мустафа Аль-Хилло скончался от ранений, полученных при взрыве бомбы в городе Дарат Изза, передавал новостной портал Terror Monitor. Все еще неизвестно, какая из антиправительственных организаций несет ответственность за взрыв. Однако, как заявляют местные активисты, СВУ могло быть заложено боевиками Сирийской свободной армии** (ССА) или группировки «Ахрар Аш-Шам», под контролем которых находится населенный пункт.

В южной части региона фиксировались столкновения между радикалами «Джебхат Ан-Нусры» и войсками САР, выступающими при поддержке российских ВКС. Противники вели бои вблизи деревень Рамла и Расм Сайяла. О потерях сторон не сообщалось. Однако во второй половине дня появилась информация о том, что на сторону радикалов перешло формирование «Джейш Аль-Бадия», о чем передавал Twitter-канал (EMCnewscenter1).

Оппозиционные источники утверждали, что части САА пошли в атаку против «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от города Аль-Байянун к северо-западу от Алеппо и были разбиты. Однако данные сведения не получили подтверждения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На левом берегу реки Евфрат вновь активизировали боевые действия террористы «Исламского государства», которым удалось бежать во время зачистки правого побережья силами правительственной армии и ВКС РФ. Как передавал военный источник в сети Twitter (@QSD_Jabha), к северу от города Абу Хаммам недалеко от деревни Аль-Джурди Аш-Шарки боевики ИГ предприняли попытку нападения на опорные пункты Сирийской демократической армии**** (SDF), в результате чего один из курдских бойцов был убит. Тем не менее атаку удалось отразить. Кроме того, ИГИЛовцы потеряли как минимум 21 боевика.

Во второй половине дня боевики прибегли к использованию смертника в деревне Аль-Шахал на подконтрольных курдам территориях, в результате чего были убиты четверо детей. Об этом сообщал Twitter-канал (@jisrtv).

Провинция Идлиб

На юге провинции вновь обострился конфликт в рядах вооруженной оппозиции. Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» захватили несколько офисов оппозиционного сирийского временного правительства в городе Маарет Ан-Нуман. Кроме того, в плену у «Ан-Нусры» оказался Мохамед Фурас Аль-Джунди, являющийся в «правительстве» исламистов министром здравоохранения, а также еще несколько высокопоставленных лиц, передавал Twitter-канал (@badly_xeroxed). Напомним, «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 контролирует множество крупных городов в Идлибе, однако на территориях, занимаемых другими антиправительственными организациями, нередко возникают бои за расширение зон влияния. В то же время, «Тахрир Аш-Шам» удалось заполучить поддержку от группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки», которая выступит на стороне террористической коалиции в предстоящих столкновениях с Сирийской арабской армией (САА). Об этом на своей странице в соцсети Twitter (BilalKareem) рассказал оппозиционный журналист Биляль Карим.

Провинция Хама

В течение дня артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепленным районам антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра» недалеко от города Аль-Латамина. Значительную поддержку САА оказывали военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, проводившие бомбардировки опорных пунктов исламистов. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, а также по сведениям военного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), исламисты начали укреплять свои позиции в преддверии наступления сирийских войск. САА также стягивает силы и технику в район населенного пункта.

Одновременно с этим фиксировалось противостояние между САА и «Ан-Нусрой» южнее административного центра региона — на окраине поселения Аль-Кантара, передавал новостной портал Masar Press Net. Информации о потерях сторон все еще не поступало.

На границе между провинциями Хама и Идлиб также происходили столкновения между силами «Тахрир Аш-Шам» и частями САР. По данным Telegram-канала (EMCMediaCenter), подконтрольного вооруженной оппозиции, в плен попал один из командиров САА, тем не менее подтверждения эти данные так и не получили.

К северо-востоку от Хамы продолжились боестолкновения террористов «Исламского государства», бежавших из «Акербатского котла», и боевиков «Джебхат Ан-Нусры». Оппозиционный Twitter-канал (EMCnewscenter1) утверждал, что по меньшей мере одна единица военной техники ИГИЛовцев была ликвидирована во время перестрелок.

Провинция Хасака

Сирийская арабская армия (САА) начала мобилизацию на подконтрольных ей территориях в провинции. Не менее сотни солдат их различных ополченческих отрядов прибыли на военную базу САА, расположенную на окраине города Хасака. Новые бойцы должны принять участие в укреплении позиций сил САР. Информационное агентство Al Masdar News сообщало, что прибывшие части не предназначены для возобновления столкновений с курдскими войсками, под контролем которых находится большая часть региона. На данный момент ситуация с курдами несколько стабилизировалась.

Ирак

В Ираке вновь обострился конфликт между Багдадом и Эрбилем. После того как на территории Иракского Курдистана в провинции Сулеймания прошли митинги за улучшение условий жизни и повышение заработной платы, курдские отряды пешмерги попытались подавить акции протеста. По данным новостного портала Al Sumaria News, как минимум пятеро митингующих погибли во время столкновений. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади пообещал ответить военным вторжением в случае нарушения конституционных свобод иракского населения. Представители курдов, в свою очередь, заявили, что курдские отряды были вынуждены противостоять людям, поскольку среди протестующих были радикально настроенные граждане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)