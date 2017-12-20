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Заявления Порошенко по СЦКК пытаются отвлечь внимание от проблем в Киеве – эксперт
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    Заявления Порошенко по СЦКК пытаются отвлечь внимание от проблем в Киеве – эксперт

    22:21  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:21  20 Декабря 2017
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    Заявления Порошенко по СЦКК пытаются отвлечь внимание от проблем в Киеве – эксперт

    Киев, 20 декабря. Высказывания президента Украины Петра Порошенко об усилении группировки силовиков на востоке Украины и об участии в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) представителей Германии Франции - пытаются переключить внимание с внутриполитического кризиса на Украине. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

    Ранее украинский президент заявил, что опасность эскалации конфликта на юго-востоке Украины возросла. В связи с этим он отдал распоряжение увеличить группировку силовиков в Донбассе, а также выступил с предложением ввести в состав СЦКК, который недавно покинули российские военные, представителей Германии и Франции.

    «К сожалению, это пока еще не последнее заявление Порошенко, мы еще несколько от него услышим. Во-вторых, что касается эскалации, то она уже происходит, и если это будет зависеть только от воли Порошенко, то она, безусловно, выльется в стрельбу в Донбассе, краткосрочную, но интенсивную», – приводит слова Ищенко РИА Новости.

    Эксперт подчеркнул ,что своими заявлением украинский президент пытается отвлечь народ от более важных проблем во внутренней жизни страны, включая нынешний политический кризис.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #донбасс #украина #порошенко #сцкк #эксперт
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