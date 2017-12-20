Заявления Порошенко по СЦКК пытаются отвлечь внимание от проблем в Киеве – эксперт

Киев, 20 декабря. Высказывания президента Украины Петра Порошенко об усилении группировки силовиков на востоке Украины и об участии в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) представителей Германии Франции - пытаются переключить внимание с внутриполитического кризиса на Украине. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ранее украинский президент заявил, что опасность эскалации конфликта на юго-востоке Украины возросла. В связи с этим он отдал распоряжение увеличить группировку силовиков в Донбассе, а также выступил с предложением ввести в состав СЦКК, который недавно покинули российские военные, представителей Германии и Франции.

«К сожалению, это пока еще не последнее заявление Порошенко, мы еще несколько от него услышим. Во-вторых, что касается эскалации, то она уже происходит, и если это будет зависеть только от воли Порошенко, то она, безусловно, выльется в стрельбу в Донбассе, краткосрочную, но интенсивную», – приводит слова Ищенко РИА Новости.

Эксперт подчеркнул ,что своими заявлением украинский президент пытается отвлечь народ от более важных проблем во внутренней жизни страны, включая нынешний политический кризис.