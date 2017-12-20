Санкции ЕС не пугают Польшу – политолог

Москва, 20 декабря. Возможные санкции, которые готовит руководство Евросоюза против Польши, едва ли заставят Варшаву изменить свою политику. Об этом заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

По его словам, Брюссель мог бы исключить Польшу из Евросоюза, но такого механизма в блоке попросту не предусмотрено. Сама Польша так же пока не высказывала желания выйти из ЕС. Таким образом, скорее всего Брюссель будет применять санкции против отдельных польских политиков, например – объявив персонами нон-грата депутат Сейма Ярослава Качиньского, президента Анджея Дуду, премьер-министра Беату Шидло и министра юстиции Збигнева Зёбро.

Кроме того, не исключено прекращения финансирование Брюсселем ряда программ в Польше.

«Но Польша не пойдёт на попятную. Польская власть — это партия революционного идеологического типа, с их точки зрения эти репрессии служат подтверждением их риторики, того, что они защищают интересы Польши, а в Брюсселе их карают», — приводит слова Волобуева RT.

Напомним, что ранее сообщалось о запуске Еврокомиссией механизма применения санкций по отношению к Польше.