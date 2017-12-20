Пентагон планирует поставить Польше запчасти для истребителей F-16

Вашингтон, 20 декабря. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует заключить с польской стороной контракт на поставку запасных частей для истребителей F-16. Об этом говорится в уведомлении, которое было направлено на рассмотрение в Конгресс США.

Речь идет о ремонте и обслуживании 48 самолетов, которые Польша приобрела по договору, заключенному с Вашингтоном в 2003 году. Сумма новой сделки оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов.

«Сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Центральной Европе», — отметили в Пентагоне.

Напомним, ранее стало известно о том, что Варшава не готова заплатить Соединенным Штатам 10,5 миллиарда долларов за поставки противоракетных комплексов Patriot.