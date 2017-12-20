Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Кадыров о санкциях: США не могут мне простить борьбу с терроризмом
Политика
Пентагон планирует поставить Польше запчасти для истребителей F-16
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон планирует поставить Польше запчасти для истребителей F-16

    22:08  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:08  20 Декабря 2017
    260

    Пентагон планирует поставить Польше запчасти для истребителей F-16

    Вашингтон, 20 декабря. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует заключить с польской стороной контракт на поставку запасных частей для истребителей F-16. Об этом говорится в уведомлении, которое было направлено на рассмотрение в Конгресс США.

    Речь идет о ремонте и обслуживании 48 самолетов, которые Польша приобрела по договору, заключенному с Вашингтоном в 2003 году. Сумма новой сделки оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов.

    «Сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Центральной Европе», — отметили в Пентагоне.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Варшава не готова заплатить Соединенным Штатам 10,5 миллиарда долларов за поставки противоракетных комплексов Patriot.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #польша
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть