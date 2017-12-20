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Политика
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Политика
Госдеп США: «список Магнитского» теперь включает имена 49 граждан России
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    Госдеп США: «список Магнитского» теперь включает имена 49 граждан России

    22:07  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  20 Декабря 2017
    49

    Госдеп США: «список Магнитского» теперь включает имена 49 граждан России

    Вашингтон, 20 декабря. США увеличили до 49 человек список граждан России, в отношении которых действуют американские санкции. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Список теперь включает 49 имен», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

    Ранее стало известно, что США внесли в санкционный «список Магнитского» еще пятерых граждан России, включая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Кроме того в список попали Аюб Катаев, Юлии Майоровой, Андрей Павлов и Алексей Шешени.

    В свою очередь министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что внесение в санкционный список стало для Рамзана Кадырова прекрасным новогодним подарком.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #кадыров #чечня
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