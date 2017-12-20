Госдеп США: «список Магнитского» теперь включает имена 49 граждан России

Вашингтон, 20 декабря. США увеличили до 49 человек список граждан России, в отношении которых действуют американские санкции. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Список теперь включает 49 имен», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее стало известно, что США внесли в санкционный «список Магнитского» еще пятерых граждан России, включая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Кроме того в список попали Аюб Катаев, Юлии Майоровой, Андрей Павлов и Алексей Шешени.

В свою очередь министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что внесение в санкционный список стало для Рамзана Кадырова прекрасным новогодним подарком.