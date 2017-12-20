Ученые объяснили особенности климата в мире «Игры престолов»

Бристоль, 20 декабря. Специалисты из университета Бристоля нашли научное объяснение особенностями климата в мире «Игры престолов». Одним из авторов исследования стал Самвелл Тарли.

Статья была опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing.

Мир «Игры престолов» известен своим необычным климатом – зима и лето могут длиться десятилетиями. Используя компьютерное моделирование, экспертам удалось объяснить необычный климат Вестероса. Статья была опубликована на английском, дотракийском и высоком валирийском языках, пишет телеканал «360».

По мнению специалистов, планета, на которой расположен мир «Игры престолов», является шаром (а не эллипсоидом, как Земля) и расположена под таким углом, что одно полушарие всегда ближе к Солнцу. При этом ось вращения периодически меняет наклон, что приводит к смене затяжных зимы и лета.