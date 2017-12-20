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Ученые объяснили особенности климата в мире «Игры престолов»
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    Ученые объяснили особенности климата в мире «Игры престолов»

    21:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  20 Декабря 2017
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    Ученые объяснили особенности климата в мире «Игры престолов»

    Бристоль, 20 декабря. Специалисты из университета Бристоля нашли научное объяснение особенностями климата в мире «Игры престолов». Одним из авторов исследования стал Самвелл Тарли.

    Статья была опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing.

    Мир «Игры престолов» известен своим необычным климатом – зима и лето могут длиться десятилетиями. Используя компьютерное моделирование, экспертам удалось объяснить необычный климат Вестероса. Статья была опубликована на английском, дотракийском и высоком валирийском языках, пишет телеканал «360».

    По мнению специалистов, планета, на которой расположен мир «Игры престолов», является шаром (а не эллипсоидом, как Земля) и расположена под таким углом, что одно полушарие всегда ближе к Солнцу. При этом ось вращения периодически меняет наклон, что приводит к смене затяжных зимы и лета.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #игра престолов #лето #климат #зима #вестерос
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