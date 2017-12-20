Сирия, 20 декабря. Смертник ИГ1 атаковал мирный район на подконтрольных курдам территориях в провинции Дейр-эз-Зор. «Ан-Нусра»*** обстреливает жилые дома в Дамаске. САА отбила атаку исламистов к юго-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков к юго-западу от Алеппо; провели ответные обстрелы позиций исламистов на юге города Даръа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 провело атаку с участием смертника в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; подверглось обстрелам «Ан-Нусры» северо-восточнее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла лагерь «Аль-Вафидин» на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по деревне Аль-Макруса в юго-западной части Дамаска; заявляет о потерях САА в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (true_tube) сообщает о том, что под обстрелом исламистов, дислоцирующихся в Восточной Гуте, вновь оказались мирные районы провинции. Так, боевики выпустили несколько минометных снарядов по лагерю для беженцев «Аль-Вафидин», который расположен в районе Дахият Аль-Меджед города Дамаск. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных граждан.

Одновременно с этим обстрелы мирных кварталов провели исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1, оккупировавшие территории на юго-западе региона. Минометным ударам подверглись жилые дома в деревне Аль-Макруса, передает Twitter-канал (Yf3jUnQBaDmjta7).

Оппозиционный новостной портал EMC News Сenter в очередной раз заявляет о потерях Сирийской арабской армии (САА), на этот раз — в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир. Согласно сведениям информагентства, радикалам удалось уничтожить танк сил САР. Тот же источник утверждает, что на фронте Восточной Гуты САА также потеряла нескольких солдат. Тем не менее, как и ранние сообщения, данная информация не была подтверждена

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо недалеко от населенного пункта Хан Туман боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» вновь предпринимают попытки прорвать оборону правительственных сил. Тем не менее, как передает на своей странице в сети Twitter (Yf3jUnQBaDmjta7) военный источник, на данный момент все атаки радикалов были успешно отбиты. О потерях сторон пока не сообщалось. Напомним, основные бои сирийские войска ведут в южной части провинции, тогда как радикалы пытаются отвлечь САА от наступления постоянными налетами на территории САР западнее административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Аль-Шахал, находящемся на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор вблизи иракской границы, произошло нападение смертника. Взрыв «джихад-мобиля», которым управлял террорист ИГИЛ, прогремел в одном из мирных кварталов. В результате, согласно данным новостного Twitter-канала (@jisrtv), погибли четверо детей. Территории к востоку от Евфрата находятся под контролем курдских Демократических сил Сирии**** (SDF) и поддерживающей их международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. В регионе, тем не менее, все еще присутствуют подпольные группы и остатки отрядов «Исламского государства», действующие отдельно друг от друга.

Провинция Даръа

После недавних обстрелов со стороны антиправительственных группировок южных кварталов города Даръа, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) была вынуждена открыть огонь по укреплениям и огневым позициям боевиков, отряды которых базируются в районе Аль-Маншия, передает военный источник в Twitter (wateen_media). Также артиллерийским обстрелам со стороны правительственных подразделений подверглись позиции радикалов на окраине района Даръа Аль-Балад. Напомним, в регионе действует режим тишины между так называемой «умеренной оппозицией» и армией САР, однако радикалы нередко нарушают перемирие. Кроме того, в Даръа действует террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра», на которую режим прекращения огня не распространяется.

Провинция Хама

Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» ведут интенсивные обстрелы позиций террористов «Исламского государства» недалеко от поселка Абу Аджва, расположенного в северо-восточной части провинции Хама. Об этом сообщает оппозиционный канал в Telegram — EMC News Center. «Джебхат Ан-Нусра» и ее союзники рассчитывают перейти в контрнаступление на этом направлении и вернуть утраченный населенный пункт, а также ряд других деревень в этом районе. Бежавшие из-под Акербата отряды ИГИЛ смогли несколько закрепиться в регионе, захватив часть позиций «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Подконтрольные «Тахрир аш-Шам» новостные ресурсы в Twitter и Facebook заявляют, что боевики формирования убили нескольких сирийских военнослужащих на фронте близ поселения Аль-Мушейрифа на северо-востоке от административного центра провинции, передает оппозиционное агентство Masar Press Net. Сведения нуждаются в подтверждении, поскольку источники радикалов регулярно преувеличивают военные успехи антиправительственных исламистских группировок.

Ирак

Заместитель премьер-министра Ирака Ханин Аль-Кадо призвал официальные власти направить войска в Иракский Курдистан, чтобы восстановить порядок и стабильность в регионе. Ханин Аль-Кадо настаивает на том, что вооруженные силы Ирака должны вмешаться в ситуацию, дабы не допустить дальнейшего кровопролития, передает информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, жители вышли на улицы с требованием выплат заработной платы. По словам местных источников, демонстранты подожгли штаб-квартиры Патриотического союза Курдистана, Демократической партии Курдистана и Исламского союза Курдистана в провинции Сулеймания. Не менее пяти человек погибли в ходе столкновений с отрядами пешмерги.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)