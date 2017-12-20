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Новости Сирии
Сирия новости 20 декабря 22.30: САА отбила атаку боевиков в Алеппо, атака смертника ИГ к востоку от Евфрата
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    Сирия новости 20 декабря 22.30: САА отбила атаку боевиков в Алеппо, атака смертника ИГ к востоку от Евфрата

    22:30  20 Декабря 2017
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    САА отбила атаку боевиков в Алеппо

    Сирия, 20 декабря. Смертник ИГ1 атаковал мирный район на подконтрольных курдам территориях в провинции Дейр-эз-Зор. «Ан-Нусра»*** обстреливает жилые дома в Дамаске. САА отбила атаку исламистов к юго-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков к юго-западу от Алеппо; провели ответные обстрелы позиций исламистов на юге города Даръа.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 провело атаку с участием смертника в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; подверглось обстрелам «Ан-Нусры» северо-восточнее Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла лагерь «Аль-Вафидин» на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по деревне Аль-Макруса в юго-западной части Дамаска; заявляет о потерях САА в северной части Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в социальной сети Twitter (true_tube) сообщает о том, что под обстрелом исламистов, дислоцирующихся в Восточной Гуте, вновь оказались мирные районы провинции. Так, боевики выпустили несколько минометных снарядов по лагерю для беженцев «Аль-Вафидин», который расположен в районе Дахият Аль-Меджед города Дамаск. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных граждан. 

    Одновременно с этим обстрелы мирных кварталов провели исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1, оккупировавшие территории на юго-западе региона. Минометным ударам подверглись жилые дома в деревне Аль-Макруса, передает Twitter-канал (Yf3jUnQBaDmjta7).

    Оппозиционный новостной портал EMC News Сenter в очередной раз заявляет о потерях Сирийской арабской армии (САА), на этот раз — в районе населенного пункта Мугр Аль-Мир. Согласно сведениям информагентства, радикалам удалось уничтожить танк сил САР. Тот же источник утверждает, что на фронте Восточной Гуты САА также потеряла нескольких солдат. Тем не менее, как и ранние сообщения, данная информация не была подтверждена

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    К юго-западу от Алеппо недалеко от населенного пункта Хан Туман боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» вновь предпринимают попытки прорвать оборону правительственных сил. Тем не менее, как передает на своей странице в сети Twitter (Yf3jUnQBaDmjta7) военный источник, на данный момент все атаки радикалов были успешно отбиты. О потерях сторон пока не сообщалось. Напомним, основные бои сирийские войска ведут в южной части провинции, тогда как радикалы пытаются отвлечь САА от наступления постоянными налетами на территории САР западнее административного центра провинции.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В поселке Аль-Шахал, находящемся на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор вблизи иракской границы, произошло нападение смертника. Взрыв «джихад-мобиля», которым управлял террорист ИГИЛ, прогремел в одном из мирных кварталов. В результате, согласно данным новостного Twitter-канала (@jisrtv), погибли четверо детей. Территории к востоку от Евфрата находятся под контролем курдских Демократических сил Сирии**** (SDF) и поддерживающей их международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. В регионе, тем не менее, все еще присутствуют подпольные группы и остатки отрядов «Исламского государства», действующие отдельно друг от друга.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    После недавних обстрелов со стороны антиправительственных группировок южных кварталов города Даръа, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) была вынуждена открыть огонь по укреплениям и огневым позициям боевиков, отряды которых базируются в районе Аль-Маншия, передает военный источник в Twitter (wateen_media). Также артиллерийским обстрелам со стороны правительственных подразделений подверглись позиции радикалов на окраине района Даръа Аль-Балад. Напомним, в регионе действует режим тишины между так называемой «умеренной оппозицией» и армией САР, однако радикалы нередко нарушают перемирие. Кроме того, в Даръа действует террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра», на которую режим прекращения огня не распространяется.

    Провинция Хама 

    Карта военных действий — Хама

    Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» ведут интенсивные обстрелы позиций террористов «Исламского государства» недалеко от поселка Абу Аджва, расположенного в северо-восточной части провинции Хама. Об этом сообщает оппозиционный канал в Telegram — EMC News Center. «Джебхат Ан-Нусра» и ее союзники рассчитывают перейти в контрнаступление на этом направлении и вернуть утраченный населенный пункт, а также ряд других деревень в этом районе. Бежавшие из-под Акербата отряды ИГИЛ смогли несколько закрепиться в регионе, захватив часть позиций «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

    Подконтрольные «Тахрир аш-Шам» новостные ресурсы в Twitter и Facebook заявляют, что боевики формирования убили нескольких сирийских военнослужащих на фронте близ поселения Аль-Мушейрифа на северо-востоке от административного центра провинции, передает оппозиционное агентство Masar Press Net. Сведения нуждаются в подтверждении, поскольку источники радикалов регулярно преувеличивают военные успехи антиправительственных исламистских группировок.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Заместитель премьер-министра Ирака Ханин Аль-Кадо призвал официальные власти направить войска в Иракский Курдистан, чтобы восстановить порядок и стабильность в регионе. Ханин Аль-Кадо настаивает на том, что вооруженные силы Ирака должны вмешаться в ситуацию, дабы не допустить дальнейшего кровопролития, передает информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, жители вышли на улицы с требованием выплат заработной платы. По словам местных источников, демонстранты подожгли штаб-квартиры Патриотического союза Курдистана, Демократической партии Курдистана и Исламского союза Курдистана в провинции Сулеймания. Не менее пяти человек погибли в ходе столкновений с отрядами пешмерги.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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