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Автомобиль Гитлера уйдет с молотка в США
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    Автомобиль Гитлера уйдет с молотка в США

    22:10  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:10  20 Декабря 2017
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    Автомобиль Гитлера уйдет с молотка в США

    Вашингтон, 20 декабря. В январе 2018 года на аукционе Scottsdale в Соединенных Штатах Америки будет выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwage, который принадлежал Адольфу Гитлеру. Об этом рассказали в среду американские СМИ.

    Согласно предварительной информации, речь идет о машине, которая была изготовлена по спецзаказу лидера немецких нацистов. Именно этот автомобиль Гитлер использовал на параде в Берлине 1940 году, который был приурочен к победе над Францией.

    До 2004 года Mercedes принадлежал известному предпринимателю Ральфу Энгельстаду. Как отметили представители Scottsdale, 10% от выручки уйдут на образовательные проекты о Холокосте.

    Напомним, ранее стала известна история о том, как голландец приобрел на блошином рынке (за 75 центов) картину «Старая ратуша», написанную Адольф Гитлер.

    Автор: Алексей Громов
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    #гитлер #автомобиль
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