Автомобиль Гитлера уйдет с молотка в США

Вашингтон, 20 декабря. В январе 2018 года на аукционе Scottsdale в Соединенных Штатах Америки будет выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwage, который принадлежал Адольфу Гитлеру. Об этом рассказали в среду американские СМИ.

Согласно предварительной информации, речь идет о машине, которая была изготовлена по спецзаказу лидера немецких нацистов. Именно этот автомобиль Гитлер использовал на параде в Берлине 1940 году, который был приурочен к победе над Францией.

До 2004 года Mercedes принадлежал известному предпринимателю Ральфу Энгельстаду. Как отметили представители Scottsdale, 10% от выручки уйдут на образовательные проекты о Холокосте.

Напомним, ранее стала известна история о том, как голландец приобрел на блошином рынке (за 75 центов) картину «Старая ратуша», написанную Адольф Гитлер.