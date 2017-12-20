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Додон: Молдавия не выживет без стратегического партнерства с Россией
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    Додон: Молдавия не выживет без стратегического партнерства с Россией

    21:55  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:55  20 Декабря 2017
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    Додон: Молдавия не выживет без стратегического партнерства с Россией

    Кишинев, 20 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика «не выживет» без стратегического партнерства с Россией.

    «Без стратегического партнерства с Россией Молдавия не справится, Молдавия не выживет. Если у Молдавии не будет хороших отношений с Россией, то Молдавии как государства не будет», — сказал Додон в ходе «прямой линии».

    По его словам, если республика упустит шанс на восстановление стратегического партнерства с Россией, «то через пять-шесть лет Молдавии просто может и не быть». Додон также добавил, что республика должна сохранить отношения и с Евросоюзом.

    Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отозвало для консультаций посла республики в Москве Андрея Негуцу на неопределённый срок. Позднее Додон заявил, что сделает все возможное для скорейшего возвращения молдавского посла Андрея Негуцы в Москву.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #додон #молдавия
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