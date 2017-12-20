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Украина
«С ней Новый год настоящий!»: на Украине впервые за два года покажут «Иронию судьбы»
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    «С ней Новый год настоящий!»: на Украине впервые за два года покажут «Иронию судьбы»

    21:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:37  20 Декабря 2017
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    «С ней Новый год настоящий!»: на Украине впервые за два года покажут «Иронию судьбы»

    Киев, 20 декабря. Украинский телеканал «Интер» намерен 31 декабря показать легендарную советскую кинокомедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом говорится на официальной странице телеканала в Facebook.

    «С ней Новый год настоящий! Более двух лет украинскому зрителю запрещали смотреть «Иронию судьбы», но в этом году всеми любимый фильм снова с нами», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что в 2015 году на Украине запретили показ 160 российских фильмов и сериалов. Украинские телеканалы после принятия закона о запрете прекратили показывать «Иронию судьбы». Позднее стало известно, что под запрет попадают только фильмы, которые созданы после 1991 года.

    Ранее стало известно, что 31 декабря Первый канал не покажет ставший традиционным фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ирония судьбы
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