Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову

Грозный, 20 декабря. Внесения главы Чечни Рамзана Кадырова в так называемый «список Магнитского» станет для него хорошим подарком на Новый год, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров прокомментировал внесение Минфином США Кадырова в так называемый санкционный «список Магнитского».

«Это очень хорошо повлияет на Кадырова, это очень здорово, очень хорошо поддержит его новогоднее настроение, — цитирует слова чеченского министра ТАСС. — Это очень хороший подарок, мы даже мечтать не могли бы о таком подарке».

Он также подчеркнул, что по таким спискам Россия узнает имена своих «истинных патриотов».

Кадырова и еще четверых россиян Умаров назвал счастливчиками, так как они оказались «в списке врагов США». По мнению представителя республики, это доказательство того, что они «верны своей стране и своему президенту».