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Политика
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Политика
Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову
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    Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову

    21:51  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  20 Декабря 2017
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    Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову

    Грозный, 20 декабря. Внесения главы Чечни Рамзана Кадырова в так называемый «список Магнитского» станет для него хорошим подарком на Новый год, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

    Умаров прокомментировал внесение Минфином США Кадырова в так называемый санкционный «список Магнитского».

    «Это очень хорошо повлияет на Кадырова, это очень здорово, очень хорошо поддержит его новогоднее настроение, — цитирует слова чеченского министра ТАСС. — Это очень хороший подарок, мы даже мечтать не могли бы о таком подарке».

    Он также подчеркнул, что по таким спискам Россия узнает имена своих «истинных патриотов».

    Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову

    Кадырова и еще четверых россиян Умаров назвал счастливчиками, так как они оказались «в списке врагов США». По мнению представителя республики, это доказательство того, что они «верны своей стране и своему президенту».

    «Если бы он (Кадыров. — Прим. ФАН) был занесен в список друзей Соединенных Штатов Америки, то тогда было б над чем задуматься», — заключил Умаров.

    Автор: Катерина Тимошенская
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