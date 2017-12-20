Власти Чечни назвали санкции США хорошим новогодним подарком Кадырову
Грозный, 20 декабря. Внесения главы Чечни Рамзана Кадырова в так называемый «список Магнитского» станет для него хорошим подарком на Новый год, заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Умаров прокомментировал внесение Минфином США Кадырова в так называемый санкционный «список Магнитского».
«Это очень хорошо повлияет на Кадырова, это очень здорово, очень хорошо поддержит его новогоднее настроение, — цитирует слова чеченского министра ТАСС. — Это очень хороший подарок, мы даже мечтать не могли бы о таком подарке».
Он также подчеркнул, что по таким спискам Россия узнает имена своих «истинных патриотов».
Кадырова и еще четверых россиян Умаров назвал счастливчиками, так как они оказались «в списке врагов США». По мнению представителя республики, это доказательство того, что они «верны своей стране и своему президенту».
«Если бы он (Кадыров. — Прим. ФАН) был занесен в список друзей Соединенных Штатов Америки, то тогда было б над чем задуматься», — заключил Умаров.