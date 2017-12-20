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#Соцсети
Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев
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    Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев

    21:50  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:50  20 Декабря 2017
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    Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев

    Москва, 20 декабря. Кот по кличке Мостик, ставший символом моста через Керченский пролив, восхитил пользователей социальных сетей.

    Котика нашли на месте стройки в 2015 году и назначили постоянным «супервайзером» проекта. Он путешествует по всему объекту, инспектируя проделанную работу, а также ловит по ночам мышей.

    Мостик станет первым, кто пройдет по Крымскому мосту после завершения строительства. У кота даже есть аккаунты в социальных сетях, которые обновляются на регулярной основе.

    «Все мои строители знают, кто скрывается под маской Бэтмена», — написано под одним из фото.

    В соцсетях феномен хвостатого инспектора заметили даже жители других стран.

    «Я хочу стать одним из друзей Мостика в Facebook. Как этом можно сделать? Я серьезно!» — поинтересовалась девушка по имени Мария.

    Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев

    «Крымский кот», — отметили другие.

    Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев

    «Кот-инженер! Потрясающе!» — резюмировали иностранцы.

    Хвостатый инспектор Крымского моста по кличке Мостик умилил иностранцев

    Автор: Алексей Громов
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