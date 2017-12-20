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Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Ростове завершено
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    Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Ростове завершено

    21:15  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:15  20 Декабря 2017
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    Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Ростове завершено

    Ростов-на-Дону, 20 декабря. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что строительство футбольного стадиона «Ростов-Арена» завершено.

    «Мы сегодня констатируем, что строительство стадиона «Ростов-Арена» завершено, начаты работы по приемке объекта в эксплуатацию», — сказал Голубев.

    Стадион вмещает более 45 тысяч зрителей. На строительство спорткомплекса было потрачено 19,4 миллиарда рублей. Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. «Ростов-Арена» примет пять матчей ЧМ-2018. Кроме Ростова-на-Дону, матчи турнира будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде и Калининграде.

    Автор: Алексей Громов
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    #ростов-на-дону #чм-2018
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