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Богданов и замглавы МИД Турции обсудили Сирию и статус Иерусалима
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    Богданов и замглавы МИД Турции обсудили Сирию и статус Иерусалима

    21:17  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:18  20 Декабря 2017
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    Богданов и замглавы МИД Турции обсудили Сирию и статус Иерусалима

    Москва, 20 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с турецким коллегой Умитом Ялчином ситуацию в Сирии, а также вопрос статуса Иерусалима, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

    Богданов и Ялчин обменялись мнениями по актуальным проблемам, сделав акцент на «выработку путей урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливии».

    «Обсуждалось также положение дел на палестино-израильском направлении в контексте решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля», — заметили российские дипломаты.

    Богданов и замглавы МИД Турции обсудили Сирию и статус Иерусалима

    Представители Москвы и Анкары подтвердили приверженность «задачам достижения справедливого и жизнеспособного решения палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН». Отмечается, что этот документ включает право палестинцев на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #турция #богданов #иерусалим #статус
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