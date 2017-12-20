Богданов и замглавы МИД Турции обсудили Сирию и статус Иерусалима

Москва, 20 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с турецким коллегой Умитом Ялчином ситуацию в Сирии, а также вопрос статуса Иерусалима, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Богданов и Ялчин обменялись мнениями по актуальным проблемам, сделав акцент на «выработку путей урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливии».

«Обсуждалось также положение дел на палестино-израильском направлении в контексте решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля», — заметили российские дипломаты.

Представители Москвы и Анкары подтвердили приверженность «задачам достижения справедливого и жизнеспособного решения палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН». Отмечается, что этот документ включает право палестинцев на создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.