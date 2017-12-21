Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Россиянин получил тяжелые ранения во время перестрелки в США
Весь мир
Житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина

    0:00  21 Декабря 2017
    118

    Житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина

    Белград, 20 декабря. Парикмахер Марио Хвала выстриг на голове жителя Сербии портрет президента России Владимира Путина. Художественная стрижка заняла около пяти часов.

    Марио Хвала известен как парикмахер, который изображает знаменитостей на головах своих клиентов в стиле hair-tatoo.

    Чтобы изобразить на голове клиента потрет Путина, парикмахер сначала создал так называемую временную татуировку на волосах клиента с помощью женской подводки для глаз. Затем, используя ножницы и бритву, он выбрил изображение на волосах клиента в соответствии с эскизом.

    Отмечается, что весь процесс занял около пяти часов.

    Путин  - не единственная знаменитость, которую выстриг Хвала. Он уже изобразил множество знаменитых персон, включая лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Иисуса Христа. По словам парикмахера, «стрижку с Путиным» у него заказали уже двадцать человек.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сербия #стрижка #хвала
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть