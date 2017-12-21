Житель Сербии выстриг у себя на голове портрет Путина

Белград, 20 декабря. Парикмахер Марио Хвала выстриг на голове жителя Сербии портрет президента России Владимира Путина. Художественная стрижка заняла около пяти часов.

Марио Хвала известен как парикмахер, который изображает знаменитостей на головах своих клиентов в стиле hair-tatoo.

Чтобы изобразить на голове клиента потрет Путина, парикмахер сначала создал так называемую временную татуировку на волосах клиента с помощью женской подводки для глаз. Затем, используя ножницы и бритву, он выбрил изображение на волосах клиента в соответствии с эскизом.

Отмечается, что весь процесс занял около пяти часов.

Путин - не единственная знаменитость, которую выстриг Хвала. Он уже изобразил множество знаменитых персон, включая лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Иисуса Христа. По словам парикмахера, «стрижку с Путиным» у него заказали уже двадцать человек.