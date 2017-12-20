Порошенко предложил пригласить в СЦКК «партнеров по нормандскому формату»

Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко предложил включить представителей Франции и ФРГ в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«Думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату — немцев и французов», — отметил украинский политик.

Порошенко также заявил о том, что Киев принял решение об усилении группировки украинских силовиков в зоне регионального конфликта.

«Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские офицеры, работавшие в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, в полном составе вернулись на территорию Российской Федерации.