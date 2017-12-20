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Трамп заявил, что коалиция США освободила от ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака
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    Трамп заявил, что коалиция США освободила от ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака

    20:59  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:59  20 Декабря 2017
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    Трамп заявил, что коалиция США освободила от ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака

    Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы освободила от террористов почти всю территорию в Сирии и Ираке.

    По мнению главы Белого дома, коалиция во главе с США «захватила почти 100%» территорий в Ираке и Сирии, которые ранее контролировались боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

    «На сегодня коалиция по борьбе с ИГ захватила почти 100 процентов территории, которую когда-то удерживали террористы в Ираке и Сирии. Мы близки к 100% и скоро закончим с ситуацией, связанной с ИГ, в этих странах», — заявил Трамп.

    Стоит отметить, что утверждения Дональда Трампа не убеждают даже американские СМИ, которые пишут, что в Сирии победила именно Россия. России удалось добиться перелома ситуации в Сирии от военного противостояния к началу мирного процесса, следствием чего стало решение президента РФ Владимира Путина о выводе из Сирии основной части российской военной группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #сирия #трамп
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