Вашингтон, 20 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами якобы освободила от террористов почти всю территорию в Сирии и Ираке.

По мнению главы Белого дома, коалиция во главе с США «захватила почти 100%» территорий в Ираке и Сирии, которые ранее контролировались боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

«На сегодня коалиция по борьбе с ИГ захватила почти 100 процентов территории, которую когда-то удерживали террористы в Ираке и Сирии. Мы близки к 100% и скоро закончим с ситуацией, связанной с ИГ, в этих странах», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что утверждения Дональда Трампа не убеждают даже американские СМИ, которые пишут, что в Сирии победила именно Россия. России удалось добиться перелома ситуации в Сирии от военного противостояния к началу мирного процесса, следствием чего стало решение президента РФ Владимира Путина о выводе из Сирии основной части российской военной группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.