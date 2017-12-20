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Общество
Власти Чечни нашли в Сирии 50 женщин и детей из РФ
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    Власти Чечни нашли в Сирии 50 женщин и детей из РФ

    20:53  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:53  20 Декабря 2017
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    Власти Чечни нашли в Сирии 50 женщин и детей из РФ

    Грозный, 20 декабря. Власти Чечни нашли на территории Сирии группу россиян, состоящую из 50 женщин и детей. Об этом рассказал журналистам член Совета Федерации России Зияд Сабсаби, доставивший в РФ трехлетнюю Сафию Зайнукову, родители которой погибли в Ираке.

    Как подчеркнул сенатор, российская сторона продолжит работать по сирийскому направлению.

    «Пока там не возникли проблемы, с которыми мы сталкиваемся при возвращении наших граждан в Ираке. Мы нашли в Сирии группу, почти 50 человек, через несколько дней получим поименный список», — цитирует слова Сабсаби РИА Новости.

    Политик указал на то, что пока рано говорить о сроках возвращения граждан России на родину.

    Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что в одном из лагерей для беженцев на территории Ирака была обнаружена группа из 13 россиянок с детьми.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #чечня #рф
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