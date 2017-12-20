Власти Чечни нашли в Сирии 50 женщин и детей из РФ

Грозный, 20 декабря. Власти Чечни нашли на территории Сирии группу россиян, состоящую из 50 женщин и детей. Об этом рассказал журналистам член Совета Федерации России Зияд Сабсаби, доставивший в РФ трехлетнюю Сафию Зайнукову, родители которой погибли в Ираке.

Как подчеркнул сенатор, российская сторона продолжит работать по сирийскому направлению.

«Пока там не возникли проблемы, с которыми мы сталкиваемся при возвращении наших граждан в Ираке. Мы нашли в Сирии группу, почти 50 человек, через несколько дней получим поименный список», — цитирует слова Сабсаби РИА Новости.

Политик указал на то, что пока рано говорить о сроках возвращения граждан России на родину.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что в одном из лагерей для беженцев на территории Ирака была обнаружена группа из 13 россиянок с детьми.