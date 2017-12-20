Хантсман рассказал, каких отношений США хотят с Россией

Москва, 20 декабря. США хотят «ответственных отношений» с Россией, заявил американский посол в России Джон Хантсман.

Хансман обратил внимание, что знает мнения президента США Дональда Трампа и представителей американского конгресса относительно того, какие отношения должны быть между Москвой и Вашингтоном.

«Они хотят, чтобы это были ответственные отношения», — констатировал американский посол в интервью изданию «Сноб».

Он отметил, что у американской стороны остаются вопросы относительно возможного так называемого «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году, а также о ситуации в Крыму и в Донбассе.

«Мы можем разбираться с вопросами, в которых не соглашаемся, и при этом смотреть в будущее, в котором должно быть больше открытости, прозрачности, хорошего диалога и решений некоторых из этих вопросов», — подчеркнул Хантсман.

Напомним, Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия не вмешивалась в выборы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения «голословными».