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Хантсман рассказал, каких отношений США хотят с Россией
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    Хантсман рассказал, каких отношений США хотят с Россией

    20:54  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:54  20 Декабря 2017
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    Хантсман рассказал, каких отношений США хотят с Россией

    Москва, 20 декабря. США хотят «ответственных отношений» с Россией, заявил американский посол в России Джон Хантсман.

    Хансман обратил внимание, что знает мнения президента США Дональда Трампа и представителей американского конгресса относительно того, какие отношения должны быть между Москвой и Вашингтоном.

    «Они хотят, чтобы это были ответственные отношения», — констатировал американский посол в интервью изданию «Сноб».

    Хантсман рассказал, каких отношений США хотят с Россией

    Он отметил, что у американской стороны остаются вопросы относительно возможного так называемого «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году, а также о ситуации в Крыму и в Донбассе.

    «Мы можем разбираться с вопросами, в которых не соглашаемся, и при этом смотреть в будущее, в котором должно быть больше открытости, прозрачности, хорошего диалога и решений некоторых из этих вопросов», — подчеркнул Хантсман.

    Напомним, Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия не вмешивалась в выборы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения «голословными».

    Автор: Катерина Тимошенская
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