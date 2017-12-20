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Украина
Порошенко усиливает украинскую военную группировку в Донбассе
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    Порошенко усиливает украинскую военную группировку в Донбассе

    20:25  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:25  20 Декабря 2017
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    Порошенко усиливает украинскую военную группировку в Донбассе

    Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил усилить украинскую военную группировку в Донбассе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинской интеллигенции.

    «Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, — констатировал украинский лидер во время встречи, — мы готовы встретить любой сценарий».

    Он также добавил, что в последние дни в Донбассе увеличилась угрозы эскалации конфликта.

    Порошенко усиливает украинскую военную группировку в Донбассе

    Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов обратил внимание, что украинская сторона до сих пор не выполнила обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. По его мнению, позиция ряда западных политиков дает возможность руководству Украины игнорировать минские соглашения.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #всу #донбасс #украина #порошенко
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