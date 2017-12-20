Порошенко усиливает украинскую военную группировку в Донбассе

Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил усилить украинскую военную группировку в Донбассе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинской интеллигенции.

«Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, — констатировал украинский лидер во время встречи, — мы готовы встретить любой сценарий».

Он также добавил, что в последние дни в Донбассе увеличилась угрозы эскалации конфликта.

Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов обратил внимание, что украинская сторона до сих пор не выполнила обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. По его мнению, позиция ряда западных политиков дает возможность руководству Украины игнорировать минские соглашения.