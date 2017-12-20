«Надо на Кубе «Искандеры» разместить»: россияне нашли ответ на расширение баз США в Европе

Москва, 20 декабря. США планируют расширить свое военное присутствие в странах Евросоюза. В 2018 году Пентагон планирует потратить более 200 миллионов долларов на развитие инфраструктуры авиабаз в Норвегии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Словакии и Румынии. Об этом сообщает ежедневная британская газета The Times.

По данным издания, данное решение принято Вашингтоном на случай конфликта в Европе. По мнению властей США, Россия «представляет опасность» для прибалтийских государств. Для сдерживания «агрессивной» России авиабазы США в ЕС должны быть готовы к размещению «самых передовых истребителей» F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В России планы Пентагона назвали ответом на попытки европейцев создать самостоятельные объединенные вооруженные силы ЕС. По мнению пользователей соцсетей, американские производители оружия бояться потерять рынок ЕС, так как создание собственной армии положит конец поставкам вооружения США в Европу.

«Нужно американским «стратегам» объяснить, что в случае «кризисной ситуации» к ним полетят термоядерные ракеты чудовищной мощности», — пишет Purple Umbrella. «Интересно, как без публики на это реагируют Макрон и Меркель, заявляющие о возврате к самостоятельности от заокеанского старшего брата и создании собственной армии. Вот так говоришь-говоришь «я уже большой, и у меня будут свои игрушки и место для них», а тут приходит старший брат и бесцеремонно ставит посреди вашего уютненького немытые сапоги. Прямо-таки момент истины», — отмечает Purple Paw. «На самом деле США расширяют базы в Европе, чтобы заставить Евросоюз покупать американское оружие и не позволить Брюсселю создать объединенные вооруженные силы ЕС», — отмечает Blue Pizza. «Старые грабли «гонка вооружений» они еще не проходили. Пусть порезвятся», — отвечает Red Bug. «Надо на Кубе «Искандеры» разместить от нарастающей агрессии США», — пишет Red Battery. «Американцы мечтают как можно больше разоружить Россию, а Европу подставить под ответный удар России, чтобы как можно меньше ракет попало на территорию США», — отмечает Miha Rakushkin.

Стоит отметить, что к настоящему моменту военный бюджет США достиг наибольшего объема со времен холодной войны. По прогнозам экспертов, в 2018 году глобальные затраты на армию составят 1,67 триллиона долларов.