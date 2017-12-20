Российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах по Сирии

Астана, 20 декабря. Делегация России прибыла в Астану для участия в переговорах по урегулированию кризиса в Сирии. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Делегация России во главе с Александром Лаврентьевым прибыла в Астану», — сказал Жайнаков.

Он также добавил, что в Астану уже прибыли главы делегаций Турции, Ирана и часть делегации сирийской оппозиции. По его словам, 21 декабря в Астане состоятся встречи между экспертами делегаций в двустороннем и трехстороннем форматах. Кроме того, 22 декабря в Астане пройдет пленарное заседание, в котором примут участие все стороны.