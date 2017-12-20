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Российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах по Сирии
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    Российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах по Сирии

    20:08  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  20 Декабря 2017
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    Российская делегация прибыла в Астану для участия в переговорах по Сирии

    Астана, 20 декабря. Делегация России прибыла в Астану для участия в переговорах по урегулированию кризиса в Сирии. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

    «Делегация России во главе с Александром Лаврентьевым прибыла в Астану», — сказал Жайнаков.

    Он также добавил, что в Астану уже прибыли главы делегаций Турции, Ирана и часть делегации сирийской оппозиции. По его словам, 21 декабря в Астане состоятся встречи между экспертами делегаций в двустороннем и трехстороннем форматах. Кроме того, 22 декабря в Астане пройдет пленарное заседание, в котором примут участие все стороны.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #переговоры #астана
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