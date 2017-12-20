Жительница Кемерова украла телефон в музее и подарила дочке

Кемерово, 20 декабря. Жительница Кемерова украла телефон, который лежал без присмотра, в музее. Женщина решила подарить находку своей несовершеннолетней дочери.

Сотрудница музея обратилась за помощью в полицию и сообщила, что у нее украли телефон, который она оставила на рабочем месте. После проведения экскурсии 19-летняя девушка свой мобильный телефон, стоимость которого девять тысяч рублей, не обнаружила.

Полицейские установили подозреваемую, ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая пришла на выставку с ребенком, сообщает «Газета Кемерова». Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу, женщина призналась в краже: ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.