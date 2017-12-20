Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1
Происшествия
Жительница Кемерова украла телефон в музее и подарила дочке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Кемерова украла телефон в музее и подарила дочке

    20:06  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  20 Декабря 2017
    48

    Жительница Кемерова украла телефон в музее и подарила дочке

    Кемерово, 20 декабря. Жительница Кемерова украла телефон, который лежал без присмотра, в музее. Женщина решила подарить находку своей несовершеннолетней дочери.

    Сотрудница музея обратилась за помощью в полицию и сообщила, что у нее украли телефон, который она оставила на рабочем месте. После проведения экскурсии 19-летняя девушка свой мобильный телефон, стоимость которого девять тысяч рублей, не обнаружила.

    Полицейские установили подозреваемую, ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая пришла на выставку с ребенком, сообщает «Газета Кемерова».  Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу, женщина призналась в краже: ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кража #кемерово
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть