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США ввели санкции против Кадырова и еще четверых россиян
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    США ввели санкции против Кадырова и еще четверых россиян

    20:08  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:08  20 Декабря 2017
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    США ввели санкции против Кадырова и еще четверых россиян

    Вашингтон, 20 декабря. Министерство финансов США внесло в так называемый «список Магнитского» пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщили представители ведомства.

    Под санкции США попали еще пять человек. Отмечается, что под американские ограничения попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешень. Также среди пополнивший «список Магнитского» оказался чеченский лидер.

    США ввели санкции против Кадырова и еще четверых россиян

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Вашингтон оценит последствия продолжения санкционной политики для США. В это время глава Минфина России Антон Силуанов обратил внимание, что против России могут ввести новые финансовые санкции.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #санкции #сша #кадыров #минфин #список магнитского
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