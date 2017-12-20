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Новогодние торжества отменили в Стамбуле из-за угрозы теракта
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    Новогодние торжества отменили в Стамбуле из-за угрозы теракта

    19:56  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:58  20 Декабря 2017
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    Новогодние торжества отменили в Стамбуле из-за угрозы теракта

    Стамбул, 20 декабря. Празднования Нового года на центральной площади Таксим и туристической улице Истикляль в Стамбуле отменены из-за угрозы теракта, заявил начальник управления безопасности муниципалитета Бейоглу Исмаил Кылыч.

    Кылыч обратил внимание жителей и гостей Стамбула, что в этом году меры безопасности в новогоднюю ночь будут максимальными.

    «Чтобы граждане смогли чувствовать себя в безопасности, никаких общественных празднований не будет, — констатировал он. — Будет запрещено массовое скопление людей».

    Новогодние торжества отменили в Стамбуле из-за угрозы теракта

    Он заметил, что речь идет, в первую очередь, об улице Истикляль, центральной площади Таксим, в некоторых других приближенных к ним районах Стамбула.

    Напомним, в прошлогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе Reina, в результате которого погибли 39 человек.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #запрет #стамбул #теракт #новый год #празднования
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