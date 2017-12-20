Новогодние торжества отменили в Стамбуле из-за угрозы теракта

Стамбул, 20 декабря. Празднования Нового года на центральной площади Таксим и туристической улице Истикляль в Стамбуле отменены из-за угрозы теракта, заявил начальник управления безопасности муниципалитета Бейоглу Исмаил Кылыч.

Кылыч обратил внимание жителей и гостей Стамбула, что в этом году меры безопасности в новогоднюю ночь будут максимальными.

«Чтобы граждане смогли чувствовать себя в безопасности, никаких общественных празднований не будет, — констатировал он. — Будет запрещено массовое скопление людей».

Он заметил, что речь идет, в первую очередь, об улице Истикляль, центральной площади Таксим, в некоторых других приближенных к ним районах Стамбула.

Напомним, в прошлогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт в ночном клубе Reina, в результате которого погибли 39 человек.