США обманули Россию в начале 90-х — Strategic Culture

10 декабря были опубликованы новые данные, указывающие на то, что в ХХ веке было совершено одно из самых масштабных мошенничеств, и теперь это доказанный исторический факт.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи How the US Swindled Russia in the Early 1990s (Как США обманули Россию в начале 90-х), опубликованной порталом Strategic Culture.

Само мошенничество было совершено правительством США против правительства и народа Российской Федерации, и оно не только продолжается, но и набирает обороты с каждым новым президентом США. Это мошенничество было тайно начато Джорджем Гербертом Уокером Бушем в ночь на 24 февраля 1990 года.

Глава американского государства (и его команда) лгали советскому президенту Михаилу Горбачеву (и его команде), что хотят положить конец холодной войне, когда на самом деле никогда не собирались ее заканчивать. Они не собирались останавливаться до тех пор, пока Россия не будет полностью покорена. Американское правительство продолжает кормить всех этой ложью даже сегодня.

До сих пор апологеты правительства США могли отвергать это, заявляя, что Горбачев действительно не думал, будто вопрос расширения НАТО очень важен для будущего России и её национальной безопасности. Единственное ограничение будущей экспансии НАТО, обсуждавшееся в ходе переговоров о прекращении холодной войны, касалось того, что Альянс не будет расширяться на восток (то есть ближе к России), не выходя за пределы существовавшей тогда разделительной линии между Западной и Восточной Германией.

Они утверждали, что никакие ограничения в отношении других стран-союзниц СССР, а также государств, ранее входивших в состав Советского Союза, не обсуждались вообще. В настоящее время правительство США тоже оправдывается тем, что сделка касалась только Германии, а не всей Европы, но недавно это оправдание было опровергнуто в результате публикации новых данных по этим переговорам.

10 декабря был опубликован один из архивов АНБ (Агентство национальной безопасности США – прим. ФАН), содержавший 33 ключевых документа, которые не оставляют сомнения в том, что американское правительство неоднократно намеренно лгало ради собственной выгоды.

Эта стратегическая ложь была необходима Америке, чтобы в конечном итоге покорить будущую изолированную Россию, которая бы не имела иностранных союзников, а все бывшие партнеры и страны, ранее входившие в состав СССР, были бы поглощены блоком США-НАТО. В таком случае Вашингтон мог бы диктовать условия окончательной сдачи России.

Другими словами, эти документы дают убедительные доказательства того, что США никогда не боролись с коммунизмом. Вместо этого они всегда стремились стать имперской нацией, контролирующей всю планету.

Приведем наиболее важные выдержки из обнародованных документов (представлены в хронологическом порядке):

01.02.1990

Министр иностранных дел Германии Геншер излагает свое видение новой европейской архитектуры:

«НАТО не будет расширяться на восток, и бывшая территория ГДР (единой Германии) не будет рассматриваться как территория НАТО».

06.02.1990

Архитектор холодной войны Пол Нитце отражает дискуссию о будущем НАТО в начале 1990 года: «Лидеры Центральной и Восточной Европы, присутствовавшие на конференции «Форум для Германии» в Берлине, выступали за роспуск обоих блоков сверхдержав - НАТО и блока Варшавского договора, пока он не подчеркнул важность НАТО как основы стабильности в Европе».

09.02.1990

Разговор между Джеймсом Бейкером (бывший госсекретарь США) и Эдуардом Шеварднадзе (бывший министр иностранных дел СССР) в Москве.

Бейкер говорит советскому министру иностранных дел:

«Разумеется, мы можем дать железные гарантии того, что силы НАТО не будут двигаться на восток».

09.02.1990

Повторяя то, что сказал Буш на саммите в Мальте в декабре 1989 года, Бейкер говорит Горбачеву: «Президент и я ясно дали понять, что мы не стремимся к одностороннему преимуществу в этом процессе» неизбежного объединения Германии.

Бейкер продолжает:

«Мы понимаем необходимость гарантий для стран Востока. Если мы будем поддерживать присутствие в Германии, входящей в НАТО, более не произойдет расширение сил НАТО ни на один дюйм на восток».

10.02.1990

Гельмут Коль (федеральный канцлер Германии) во время переговоров уверяет Горбачева:

«Мы считаем, что НАТО не должно расширять сферу своей деятельности. Мы должны найти разумное решение. Я понимаю интересы безопасности Советского Союза, и понимаю, что вы, г-н генеральный секретарь, и советское руководство должны будете четко объяснить, что происходит с советским народом».

12.02.1990

Источник: архив института Гувера.

«Эта запись в дневнике является доказательством, что Соединенные Штаты и Западная Германия дали Москве конкретные заверения в том, что НАТО сохранит свой нынешний размер и масштабы».

24.02.1990

Приоритетом Буша является сохранение присутствия США, особенно «ядерного зонтика», в Европе:

«Если ядерные силы США будут выведены из Германии, я не вижу, как мы можем в будущем убедить какого-то другого союзника на континенте сохранить это оружие».

05.25.1990

Франсуа Миттеран (президент Франции 1981-1995) пишет письмо Джорджу Бушу, в котором описывается затруднительное положение Горбачева по вопросу о вступлении Германии в НАТО. Он предупреждает американского президента о том, что не стоит решать этот вопрос без согласия Горбачева.

31.05.1990

Запись разговора Горбачева и Буша:

«Бейкер повторяет девять заверений, сделанных ранее администрацией, в том числе, что Соединенные Штаты теперь согласны поддержать общеевропейский процесс и преобразование НАТО, чтобы устранить угрозу для Советского Союза».

15.07.1990

Запись беседы Михаила Горбачева и Гельмута Коля в Москве (выдержки):

«Этот ключевой разговор между канцлером Колем и президентом Горбачевым устанавливает окончательные параметры объединения Германии. Коль неоднократно говорит о новой эре отношений между объединенной Германией и Советским Союзом и о том, как эти отношения будут способствовать европейской стабильности и безопасности. Горбачев требует гарантий нераспространения НАТО».

Конечно, Горбачев никогда не знал, что Буш заявил своим агентам в ночь на 24 февраля 1990 года: «К черту это. Мы победили. Мы не можем позволить Советам одержать победу после поражения», указывая на то, что завоевание изолированной России является реальной конечной целью и не будет никакого фактического завершения холодной войны.