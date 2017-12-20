Защитница Киева на российском ТВ пообещала, что украинцы придут в Краснодарский край по Крымскому мосту

Киевская журналистка Янина Соколовская, обсуждая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, признала, что это событие, по сути, ничего не изменит, но пригрозила, что Крым вернется на Украину, а украинцы придут в Краснодарский край по мосту, который Россия строит через Керченский пролив.

По мнению украинки, принятие резолюции Генассамблеей ООН — это всего лишь фиксация якобы имевшего место нарушения прав крымских татар, за которой ничего не последует.

«ООН, действительно, изжила себя, превратилась в круг по интересам, но другой организации у нас нет. Да, ООН принимает резолюции, но единственное действенное, что она делает, — это миротворческая миссия. Да и то не всегда: вспомните Руанду 1994 года. Но других вариантов все равно нет», — высказала свое мнение Янина Соколовская.

Ведущий ток-шоу Артем Шейнин поинтересовался у украинской журналистки, означает ли принятие этой резолюции, что «те, кто за нее проголосовали, так или иначе признают, что Крым входит в состав России»?

«Безусловно, нет. Они понимают, что в Крыму — аннексировавшая его российская администрация. Были предыдущие решения ООН по этому поводу. Никто не признал, что Крым — российская территория. Он был, есть и будет украинским, он еще домой вернется. А учитывая, что вы строите мост, мы еще и в Краснодарский край придем по нему», — ответила Соколовская.

«Вы придете в Краснодарский край? Да вы, по-моему, оттуда и не уходили. Вы из Ханты-Мансийского округа тоже не уходите. Прекрасно себя там чувствуете. Мы вас там любим, и в Тюмени ваших много», — сказал на это ведущий программы «Время покажет».

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам народного референдума, на котором за присоединение полуострова к РФ проголосовали более 95% пришедших на избирательные участки. Явка составила почти 90%.

Что касается «нарушений прав» крымских татар, в которых украинская сторона неоднократно обвиняла Россию, никаких доказательств этому предоставлено не было. В российском МИД подобные заявления Киева назвали мифами, а власти Крыма отметили, что крымскотатарский народ является таким же этносом, как и все остальные, проживающие на территории РФ, и имеет равные с ними права.