Путин почтил память погибших сотрудников органов безопасности

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

В ходе торжественного вечера в честь профессионального праздника органов безопасности Владимир Путин вместе с гостями мероприятия почтил минутой молчания память сотрудников «всех поколений, шагнувших в бессмертие».

Перед этим хор Сретенского монастыря исполнил песню «Журавли» в память обо всех погибших сотрудниках органов безопасности.