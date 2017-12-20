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Путин почтил память погибших сотрудников органов безопасности
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    Путин почтил память погибших сотрудников органов безопасности

    21:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 21:37  20 Декабря 2017
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    Путин почтил память погибших сотрудников органов безопасности

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

    В ходе торжественного вечера в честь профессионального праздника органов безопасности Владимир Путин вместе с гостями мероприятия почтил минутой молчания память сотрудников «всех поколений, шагнувших в бессмертие». 

    Перед этим хор Сретенского монастыря исполнил песню «Журавли» в память обо всех погибших сотрудниках органов безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #органы безопасности
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