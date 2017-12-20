Пронзенный вилами младенец и головы на кольях: Польша снова напомнила Украине о Волыни

Варшава, 20 декабря. Непростые отношения между Украиной и Польшей в скором времени могут осложниться еще сильнее.

В национальном парке памяти в Торуне открылся необычный монумент в память о жертвах Волынской резни. Таким образом Польша напомнила Украине о военных годах, когда украинские националисты устроили геноцид мирного польского населения.

Памятник изображает орла (польский герб), внутри которого помещен пронзенный вилами ребенок, вписанный в католический крест. Ограда постамента выполнена в виде кольев с нанизанными на них головами детей, а на крыльях орла написаны наименования селений, в которых происходили убийства поляков, сообщают украинские СМИ.

Сотрудник Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий заявил, что установка памятника вряд ли скажется положительно на украино-польских отношениях и, вероятнее всего, с украинской стороны последует какой-то ответ.

Напомним, что Варшава ранее уже выражала свое недовольство Киеву в связи с украинской политикой, направленной на героизацию националистов.