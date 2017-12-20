Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1
Весь мир
«Яндекс.Переводчик» научился переводить эмодзи в текст
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Яндекс.Переводчик» научился переводить эмодзи в текст

    19:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:37  20 Декабря 2017
    201

    «Яндекс.Переводчик» научился переводить эмодзи в текст

    Москва, 20 декабря. Сервис для перевода с иностранных языков «Яндекс.Переводчик» научился прекращать эмодзи в текст, а также совершать обратный процесс.

    С 20 декабря для пользователей «Яндекс.Переводчика» стала доступна новая функция. Теперь они с помощью сервиса смогут переводить эмодзи на русский язык. При необходимости можно совершить и обратный процесс.

    Услуга доступна на всех мобильных приложениях и на сайте сервиса. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо в «Яндекс.Переводчике» выбрать эмодзи из списка языков.

    «Яндекс.Переводчик» научился переводить эмодзи в текст

    Ранее «Яндекс» назвал лучшие фильмы этого года по версии «Кинопоиска». В список главных фильмов 2017-го попали «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, «Собачья жизнь» Лассе Халльстрема, "Тор: Рагнарек» Тайки Вайтити, а также «Одаренная» Марка Уэбба.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #яндекс #компьютер #текст #переводчик #эмодзи
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть