«Яндекс.Переводчик» научился переводить эмодзи в текст

Москва, 20 декабря. Сервис для перевода с иностранных языков «Яндекс.Переводчик» научился прекращать эмодзи в текст, а также совершать обратный процесс.

С 20 декабря для пользователей «Яндекс.Переводчика» стала доступна новая функция. Теперь они с помощью сервиса смогут переводить эмодзи на русский язык. При необходимости можно совершить и обратный процесс.

Услуга доступна на всех мобильных приложениях и на сайте сервиса. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо в «Яндекс.Переводчике» выбрать эмодзи из списка языков.

Ранее «Яндекс» назвал лучшие фильмы этого года по версии «Кинопоиска». В список главных фильмов 2017-го попали «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, «Собачья жизнь» Лассе Халльстрема, "Тор: Рагнарек» Тайки Вайтити, а также «Одаренная» Марка Уэбба.