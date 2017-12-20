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МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Джонсона
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    МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Джонсона

    19:27  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:27  20 Декабря 2017
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    МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Джонсона

    Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном 22 декабря. Об этом рассказали в среду официальные представители МИД России.

    «Переговоры планируются 22 декабря», — подтвердили российские дипломаты.

    В рамках диалога стороны хотят обсудить вопросы, посвященные взаимоотношениям Москвы и Лондона, а также ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

    Напомним, министерство иностранных дел Соединенного Королевства подтвердило информацию о том, что глава МИД страны Борис Джонсон 22 декабря совершит «короткий визит» в Москву.

    Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в графике главы государства Владимира Путина не запланирована встреча с британским политиком.

    Автор: Алексей Громов
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    #лавров #джонсон
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