МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Джонсона

Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Борисом Джонсоном 22 декабря. Об этом рассказали в среду официальные представители МИД России.

«Переговоры планируются 22 декабря», — подтвердили российские дипломаты.

В рамках диалога стороны хотят обсудить вопросы, посвященные взаимоотношениям Москвы и Лондона, а также ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, министерство иностранных дел Соединенного Королевства подтвердило информацию о том, что глава МИД страны Борис Джонсон 22 декабря совершит «короткий визит» в Москву.

Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в графике главы государства Владимира Путина не запланирована встреча с британским политиком.