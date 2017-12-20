Венгрия намерена «защитить Польшу», наложив вето на решение ЕС о санкциях

Будапешт, 20 декабря. Заместитель председателя правительства Венгрии Жольт Шемьен жестко раскритиковал действия Европейской комиссии (ЕК), которая инициировала процедуру введения санкций в отношении Польши.

Как подчеркнул венгерский политик, Будапешт готов «защитить» Варшаву, наложив вето на решение Еврокомиссии.

«Польско-венгерская дружба и приверженность правительства Венгрии соблюдению договоров обязывает нас выступить против решения Еврокомиссии на всех форумах» – цитирует слова вице-премьера агентство Reuters.

Напомним, ранее стало известно о том, что Европейская комиссия приняла решение о запуске механизма применения санкций в отношении Польши из-за нарушения фундаментального принципа независимости суда. Согласно предварительным данным, польская сторона может быть лишена права голоса в Совете Европы (СЕ).