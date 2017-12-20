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Венгрия намерена «защитить Польшу», наложив вето на решение ЕС о санкциях
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    Венгрия намерена «защитить Польшу», наложив вето на решение ЕС о санкциях

    19:58  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:58  20 Декабря 2017
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    Венгрия намерена «защитить Польшу», наложив вето на решение ЕС о санкциях

    Будапешт, 20 декабря. Заместитель председателя правительства Венгрии Жольт Шемьен жестко раскритиковал действия Европейской комиссии (ЕК), которая инициировала процедуру введения санкций в отношении Польши.

    Как подчеркнул венгерский политик, Будапешт готов «защитить» Варшаву, наложив вето на решение Еврокомиссии.

    «Польско-венгерская дружба и приверженность правительства Венгрии соблюдению договоров обязывает нас выступить против решения Еврокомиссии на всех форумах» – цитирует слова вице-премьера агентство Reuters.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Европейская комиссия приняла решение о запуске механизма применения санкций в отношении Польши из-за нарушения фундаментального принципа независимости суда. Согласно предварительным данным, польская сторона может быть лишена права голоса в Совете Европы (СЕ). 

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #венгрия
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