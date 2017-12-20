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Эксперт назвал риски энергосистемы Белоруссии при отказе от электричества из России
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    Эксперт назвал риски энергосистемы Белоруссии при отказе от электричества из России

    19:22  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  20 Декабря 2017
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    Эксперт назвал риски энергосистемы Белоруссии при отказе от электричества из России

    Москва, 20 декабря. Энергосистема Белоруссии столкнется с серьезными рисками при отказе Минска импортировать электричество из России, заявил директор центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.

    Кулагин прокомментировал заявление главы Минэерго Белоруссии Владимира Потупчика об отказе от российского электричества в 2018 году.

    Он подчеркнул, что Белоруссия может оказаться в изоляции, в то время как для российской стороны эти закупки не принципиальны.

    «Сегодня энергосистемы функционируют в рамках БРЕЛЛа, энергетического кольца, куда входят РФ, Белоруссия и страны Прибалтики, — цитирует эксперта «Экономика сегодня». — Как известно, идет активный диалог о возможности выхода прибалтийских стран из БРЕЛЛа — Литва, Латвия и Эстония планируют через Польшу присоединиться к европейской энергосистеме. С учетом этого плюс собственно прекращения закупок в России Белоруссия остается в изоляции».

    Эксперт назвал риски энергосистемы Белоруссии при отказе от электричества из России

    Таким образом, при любой сбое в энергосистеме Белоруссии страна останется без подстраховки. Кулагин отметил, что рациональнее сохранять связи в этой сфере, в противном же случае риски заметно возрастают.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #белоруссия #электричество
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