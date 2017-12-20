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«Странная позиция»: в соцсетях смеются над «эротическим» логотипом ЧМ по шахматам
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    «Странная позиция»: в соцсетях смеются над «эротическим» логотипом ЧМ по шахматам

    18:58  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  20 Декабря 2017
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    «Странная позиция»: в соцсетях смеются над «эротическим» логотипом ЧМ по шахматам

    Лондон, 20 декабря. Новый логотип чемпионата мира по шахматам, проводящегося в Лондоне в 2018 году, стал темой для шуток в социальных сетях.

    Логотип схематично изображает двух сидящих друг напротив друга людей неопределенного пола, чьи ноги переплетены. Многие интернет-пользователи усмотрели в этом сексуальный подтекст, а некоторые и вовсе увидели прямую отсылку к знаменитому индийскому трактату об искусстве любви «Камасутра», причем первыми о «Камасутре» заговорили сами индийцы.

    «Невероятно. Это не «Камасутра». Это логотип ЧМ-2018 по шахматам», — пишет редактор издания Morningstar India в Twitter.


    «Поставили мат. Логотип ЧМ ставит шахматы в странную позицию», — отмечает Джон Голиа из Южной Африки.

     

    «Логотип ЧМ-2018 по шахматам. Никогда не думал, что шахматы могут стать настолько рискованными», — шутит Гиссур Шимонарсон из Исландии.

    Отметим, что организаторы турнира, в свою очередь, не видят ничего странного в своем логотипе.

    «Мы год работали с художниками и дизайнерами, чтобы создать идеальный  ключевой образ. Это изображение будет ассоциироваться с Матчем-2018 и появится на кружках, постерах, в медиа и во внешнем оформлении», — цитирует британская Mirror официального представителя ФИДЕ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #шахматы #чемпионат #логотип #камасутра
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