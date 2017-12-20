«Странная позиция»: в соцсетях смеются над «эротическим» логотипом ЧМ по шахматам
Лондон, 20 декабря. Новый логотип чемпионата мира по шахматам, проводящегося в Лондоне в 2018 году, стал темой для шуток в социальных сетях.
Логотип схематично изображает двух сидящих друг напротив друга людей неопределенного пола, чьи ноги переплетены. Многие интернет-пользователи усмотрели в этом сексуальный подтекст, а некоторые и вовсе увидели прямую отсылку к знаменитому индийскому трактату об искусстве любви «Камасутра», причем первыми о «Камасутре» заговорили сами индийцы.
«Невероятно. Это не «Камасутра». Это логотип ЧМ-2018 по шахматам», — пишет редактор издания Morningstar India в Twitter.
Unbelievable. That's not an ad for the Kamasutra. That is the logo for the 2018 World Chess Championship ????????????????https://t.co/YfSGkGftEe pic.twitter.com/wDFI983xCq— Shalom India (@larissafernand) December 20, 2017
«Поставили мат. Логотип ЧМ ставит шахматы в странную позицию», — отмечает Джон Голиа из Южной Африки.
Checkmating...— IG: johngoliath (@JohnGoliath82) December 20, 2017
World Championship logo puts chess in 'odd position'https://t.co/4Uhpg17Pu6 pic.twitter.com/PZselPFK4i
«Логотип ЧМ-2018 по шахматам. Никогда не думал, что шахматы могут стать настолько рискованными», — шутит Гиссур Шимонарсон из Исландии.
Logo for the 2018 World Chess Championship.— Gissur Simonarson (@GissiSim) December 20, 2017
Didn't realise chess had become so risqu. pic.twitter.com/e4Zd8U5Uza
Отметим, что организаторы турнира, в свою очередь, не видят ничего странного в своем логотипе.
«Мы год работали с художниками и дизайнерами, чтобы создать идеальный ключевой образ. Это изображение будет ассоциироваться с Матчем-2018 и появится на кружках, постерах, в медиа и во внешнем оформлении», — цитирует британская Mirror официального представителя ФИДЕ.