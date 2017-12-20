«Странная позиция»: в соцсетях смеются над «эротическим» логотипом ЧМ по шахматам

Лондон, 20 декабря. Новый логотип чемпионата мира по шахматам, проводящегося в Лондоне в 2018 году, стал темой для шуток в социальных сетях.

Логотип схематично изображает двух сидящих друг напротив друга людей неопределенного пола, чьи ноги переплетены. Многие интернет-пользователи усмотрели в этом сексуальный подтекст, а некоторые и вовсе увидели прямую отсылку к знаменитому индийскому трактату об искусстве любви «Камасутра», причем первыми о «Камасутре» заговорили сами индийцы.

«Невероятно. Это не «Камасутра». Это логотип ЧМ-2018 по шахматам», — пишет редактор издания Morningstar India в Twitter.

Unbelievable. That's not an ad for the Kamasutra. That is the logo for the 2018 World Chess Championship ????????????????https://t.co/YfSGkGftEe pic.twitter.com/wDFI983xCq — Shalom India (@larissafernand) December 20, 2017



«Поставили мат. Логотип ЧМ ставит шахматы в странную позицию», — отмечает Джон Голиа из Южной Африки.

«Логотип ЧМ-2018 по шахматам. Никогда не думал, что шахматы могут стать настолько рискованными», — шутит Гиссур Шимонарсон из Исландии.

Logo for the 2018 World Chess Championship.



Didn't realise chess had become so risqu. pic.twitter.com/e4Zd8U5Uza — Gissur Simonarson (@GissiSim) December 20, 2017

Отметим, что организаторы турнира, в свою очередь, не видят ничего странного в своем логотипе.