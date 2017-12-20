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Лавров обсудил с генсеком ООН созыв Конгресса национального диалога Сирии
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    Лавров обсудил с генсеком ООН созыв Конгресса национального диалога Сирии

    18:37  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  20 Декабря 2017
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    Лавров обсудил с генсеком ООН созыв Конгресса национального диалога Сирии

    Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем инициативу РФ, Ирана и Турции о созыве Конгресса национального диалога Сирии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

    В МИД РФ рассказали о встрече Лаврова и Гутерриша, на которой они затронули актуальные вопросы урегулирования кризиса в Сирии. Отмечается, что стороны обсудили переговоры в Женеве и в Астане, а также «реализации инициативы России, Ирана и Турции о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».

    «Состоялся обмен мнениями об инициированном Антониу Гутеррешем процессе реформирования ООН, — констатировали представители внешнеполитического ведомства России. — Было выражено общее мнение о необходимости выхода на сбалансированные договоренности, опирающиеся на широкое согласие всех основных групп стран-членов организации».

    Лавров обсудил с генсеком ООН созыв Конгресса национального диалога Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #лавров #конгресс национального диалога
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