Лавров обсудил с генсеком ООН созыв Конгресса национального диалога Сирии

Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем инициативу РФ, Ирана и Турции о созыве Конгресса национального диалога Сирии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИД РФ рассказали о встрече Лаврова и Гутерриша, на которой они затронули актуальные вопросы урегулирования кризиса в Сирии. Отмечается, что стороны обсудили переговоры в Женеве и в Астане, а также «реализации инициативы России, Ирана и Турции о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи».