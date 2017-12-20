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Лавров обсудил с генсеком ООН подготовку к переговорам по Сирии в Астане и Женеве
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    Лавров обсудил с генсеком ООН подготовку к переговорам по Сирии в Астане и Женеве

    18:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:45  20 Декабря 2017
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    Лавров обсудил с генсеком ООН подготовку к переговорам по Сирии в Астане и Женеве

    Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Женеве и Астане. Об это говорится в сообщении МИД по итогам разговора.

    Согласно приведенным данным,стороны также обсудили реализацию инициативы РФ, Ирана и Турции о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

    Лавров и Гутерреш затронули актуальные аспекты проблематики сирийского урегулирования в контексте подготовки к дальнейшим встречам в Астане и Женеве, а также с учетом итогов завершившегося в Женеве 14 декабря очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН.

    Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы ливийского урегулирования, подтверждена «необходимость уважения посреднической роли ООН и Африканского Союза».

    Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров 21 декабря проведет встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которой будет рассмотрено политическое урегулирование в САР, а также перспективы Конгресса сирийского нацдиалога. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров #гутерреш
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