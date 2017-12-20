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Песков: В графике Путина нет встречи с главой МИД Великобритании
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    Песков: В графике Путина нет встречи с главой МИД Великобритании

    18:33  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:55  20 Декабря 2017
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    Песков: В графике Путина нет встречи с главой МИД Великобритании

    Москва, 20 декабря. В графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, который прибудет с визитом в Москву 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли встреча Путина с министром иностранных дел Великобритании,Песков сообщил, что встреча главы государства с Борисом Джонсоном не значится в графике президента.

    Ранее стало известно, что МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Россию с визитом 22 декабря. Джонсон планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #мид великобритании
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