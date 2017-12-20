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Премьер Молдавии одобрил отставку главы МИД и еще пяти членов правительства
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    Премьер Молдавии одобрил отставку главы МИД и еще пяти членов правительства

    19:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  20 Декабря 2017
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    Премьер Молдавии одобрил отставку главы МИД и еще пяти членов правительства

    Кишинев, 20 декабря. Глава молдавского правительства Павел Филип подписал заявления об отставке главы МИДЕИ (министерство иностранных дел и евроинтеграции) Андрея Галбура и еще пятерых членов кабмина.

    «Премьер-министр Павел Филип подписал в среду заявления об отставке шестерых членов кабинета министров и передал их на утверждение президенту республики», — сообщили в пресс-службе правительства страны.

    Как стало известно, это заявления Стеллы Григораш, Василия Бытки, Владимира Чеботаря, Георгия Балана, Октавиана Калмыка и Андрея Галбура, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что парламент Молдавии в очередной раз использует процедуру временного отстранения от должности президента Игоря Додона, если он откажется ратифицировать реформу правительства, в ходе которой планируется заменить практически 50 процентов министров.

    Автор: Тимур Румянцев
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