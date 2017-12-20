Российская Федерация сожалеет, что Соединенные Штаты Америки, Украина и ряд других стран отказались поддержать в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает МИД РФ.

Это очень плохо, так как Россию хотят лишить статуса победителя нацизма, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В минувший вторник Генеральная ассамблея ООН одобрила российский проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, осуждающей прославление нацизма. Документ приняли большинством голосов. Против выступили США и Украина; еще 49 государств, среди которых были и европейские, воздержались.

«Вызывает сожаление позиция делегаций, которые не оказывают поддержку этой резолюции, прикрываясь заботой о свободе выражения мнения», — значится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Стоит подчеркнуть, что в самом документе отражается «глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц». Кроме того, в тексте резолюции осуждаются инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма.

«На самом деле, это не первая подобная резолюция со стороны России. И уже не в первый раз Украина, США, а также ряд европейских стран отказываются их поддерживать. Все это говорит о том, что по большому счету идеи нацизма, немецкого национал-социализма, а также антисемитизма и расовой дискриминации ничего плохо не представляют для этих стран. Это доказывается тем, что очень многие преступники — вроде Туковича из бывшей Югославии, или скажем, Миколы Лебедя — нашли приют либо в странах Западной Европы, либо в США», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Собеседник ФАН также отмечает, что в настоящее время происходит реабилитация нацизма, а те страны, которые отказываются поддержать российский проект резолюции, откровенно в этом участвуют. Безпалько напоминает, что даже сейчас на улицах Украины можно увидеть людей со свастикой или другими нацистскими символами (вольфсангель или черное солнце — прим. ред.) на одежде.

«Каждый год в Латвии 16 марта проходят марши ветеранов СС. В Канаде, например, нашли прибежище многие деятели «Украинской повстанческой армии» (запрещена в России — прим. ред.), которые вместе с немцами воевали против советской армии. Мы можем наблюдать, как большинство стран, которые осуждают нацизм на словах, не предпринимают никаких усилий по борьбе с этими явлениями. Я даже не помню, чтобы Великобритания или Израиль объявили какие-нибудь санкции, пусть даже символические, против Балтии или той же Украины», — продолжает эксперт.

В конечном итоге, как считает Богдан Безпалько, сложившаяся ситуация может привести к очень печальным последствиям, когда «коричневая угроза» вновь нависнет над Европой, а может быть и над всем миром.