Россия в стороне не останется: в Совфеде отреагировали на готовность Турчинова к войне в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в среду, что вывод российских офицеров из совместного центра по контролю и координации прекращения огня в Донбассе может спровоцировать полномасштабную войну в этом регионе, к которой украинские военные приготовились. В Совете Федерации это заявление назвали вполне предсказуемым.

«Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий. Но ВСУ готовы к вторжению любых провокаций. Мы будем усиливать нашу позицию на фронте», — сказал Александр Турчинов в эфире телеканала «112 Украина».

Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента прокомментировал заявления секретаря СНБО.

«Заявление Турчинова абсолютно безответственно. Во-первых, функция сил, которые выходят из СЦКК, — это наблюдение, и выводятся они потому, что украинская сторона препятствовала их работе. А во-вторых, если бы кто-то хотел начать военные действия, а не провокации в Донбассе, он бы их начал», — сказал сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению Владимира Джабарова, Турчинову надо «хоть в чем-то обвинить Россию», потому что для него «все, что связано с нашей страной — это плохо».

«Если бы не выводили наших офицеров из СЦКК, Турчинов бы сказал, что Россия использует силы не по назначению или придумал еще что-то», — отметил зампред комитета Совфеда по международным делам.

Сенатор Джабаров считает, что этот вопрос тоже поднимут на встрече в Минске, однако главным на ней, вероятно, станет принятие решения по обмену пленными.

«Все-таки Новый год на носу. Киев просил об этом, и президент России Владимир Путин обращался к руководителям ДНР и ЛНР с просьбой оказать содействие. Обмен пленными стал бы неким гуманитарным шагом. А в общеполитическом плане, думаю, встреча в Минске ни к чему не приведет, потому что Украина сейчас находится в таком состоянии, что ей не до выполнения минских договоренностей», — сказал Владимир Джабаров.

Он также отметил, что Украина и не скрывает, что усиливает свое военное присутствие в Донбассе.