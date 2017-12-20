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В Польше сбежавшего домашнего кабана обнаружили пьяным спустя неделю
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    В Польше сбежавшего домашнего кабана обнаружили пьяным спустя неделю

    18:25  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  20 Декабря 2017
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    В Польше сбежавшего домашнего кабана обнаружили пьяным спустя неделю

    Москва, 20 декабря. Сбежавшего в Польше от хозяина домашнего кабана по кличке Хрюмек нашли через неделю пьяным на одной из ферм.

    О пропаже кабана сообщил владелец одного из лесных хозяйств Павел Ковальский. Спустя неделю Хрюмека нашел фермер. Кабан заснул на его участке: животное объелось фруктами, из которых делали домашнее вино, и опьянело, сообщает TVP Info.

    Хрюмека вернули домой. Фотографию с пьяным питомцем Ковальский опубликовал на своей странице в Facebook.

    «Фрукты из домашнего вина сделали свое», — подписал он.

    Как Ковальский рассказал журналистам, он вырастил Хрюмека сам. Кабан рано потерял мать, и лесник сам вскармливал его молоком из бутылочки. Рассказывая о привычках своего питомца, Ковальский добавил, что Хрюмеку очень нравится, когда ему чешут живот.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #побег #кабан
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