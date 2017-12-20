Путин: Иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела России
Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются вмешиваться во внутренние дела РФ, однако это необходимо пресекать. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.
«Пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые - а это не секрет - пытаются всячески активизировать свою работу в России», — сказал Путин.
Глава государства также отметил тонкую и умелую работу сотрудников ФСБ, которые переигрывают иностранные спецслужбы.
Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть в разные сферы деятельности России, однако эти попытки получают отпор со стороны контрразведки РФ. По его словам, за минувшие пять лет в России были арестованы и осуждены 137 кадровых сотрудника иностранных спецслужб.