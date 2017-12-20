Путин: Россия будет решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма

Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и впредь будет столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с теми странами, которые готовы бороться с этой глобальной угрозой, и готовы к совместной работе и обмену информацией.

«Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно», — отметил глава российского государства на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии.