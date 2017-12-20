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Политика
Путин: Россия будет решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма
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    Путин: Россия будет решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма

    18:19  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:40  20 Декабря 2017
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    Путин: Россия будет решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и впредь будет столь же решительно нейтрализовывать очаги международного терроризма совместно с теми странами, которые готовы бороться с этой глобальной угрозой, и готовы к совместной работе и обмену информацией.

    «Рассчитываю, что по каждой профильной задаче вы будете стремиться к высоким, максимальным результатам, действовать твердо, в высшей степени профессионально и эффективно», — отметил глава российского государства на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.

    Напомним, ранее российский лидер заявил, что России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #терроризм
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