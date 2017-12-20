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Политика
Путин призвал поставить надежный барьер любому вмешательству в жизнь России извне
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    Путин призвал поставить надежный барьер любому вмешательству в жизнь России извне

    18:18  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:44  20 Декабря 2017
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    Путин призвал поставить надежный барьер любому вмешательству в жизнь России извне

    Москва, 20 декабря. Необходимо ставить надежный барьер любому внешнему вмешательству в общественную жизнь России, заявил президент страны Владимир Путин.

    Путин во время выступления на торжественном вечере, посвященному Дню работника органов безопасности, обратил внимание на недопустимость вмешательства в жизнь страны извне.

    «Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях, нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь», — заметил российский лидер.

    Путин призвал поставить надежный барьер любому вмешательству в жизнь России извне

    Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах до одного миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах. Накануне Госдума России приняла этот закон, по которому вводятся штрафные санкции за невыполнение мессенджерами обязанностей, возложенных на них на законодательном уровне.

    Автор: Катерина Тимошенская
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