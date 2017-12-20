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Общество
«Это благодарность за шпроты?»: Латвия не пустила товары из РФ на выставку в Риге
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    «Это благодарность за шпроты?»: Латвия не пустила товары из РФ на выставку в Риге

    18:34  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:35  20 Декабря 2017
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    «Это благодарность за шпроты?»: Латвия не пустила товары из РФ на выставку в Риге

    Рига, 20 декабря. Жители Риги с нетерпением ждали начало выставки товаров Russian Food Road Show, однако посетители мероприятия наткнулись на пустые полки, так как Латвия задержала автомобили с российскими товарами на границе.

    «В выставочном павильоне под грустные звуки музыки свою скромную продукцию выставили лишь десяток местных производителей. Даже фабрика «Победа» конфеты делает в Латвии, а рядом пустые полки. Для той самой российской продукции», — рассказала в социальной сети Facebook журналистка Алла Березовская.

    Она также напомнила, что в Москве в это же время успешно открылся Рижский дворик с товарами, привезенными из Латвии.

    «По моему, это просто позор... И не первый. Это благодарность за шпроты? Ждем заявление от РД?», — обратилась Березовская к своим подписчикам, отметив, что цены на латвийскую рыбу подскочили почти в два раза.

    «Это благодарность за шпроты?»: Латвия не пустила товары из РФ на выставку в Риге

    Напомним, что Russian Food Road Show проходит в Риге с 20 по 23 декабря.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #латвия #выставка
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