«Это благодарность за шпроты?»: Латвия не пустила товары из РФ на выставку в Риге

Рига, 20 декабря. Жители Риги с нетерпением ждали начало выставки товаров Russian Food Road Show, однако посетители мероприятия наткнулись на пустые полки, так как Латвия задержала автомобили с российскими товарами на границе.

«В выставочном павильоне под грустные звуки музыки свою скромную продукцию выставили лишь десяток местных производителей. Даже фабрика «Победа» конфеты делает в Латвии, а рядом пустые полки. Для той самой российской продукции», — рассказала в социальной сети Facebook журналистка Алла Березовская.

Она также напомнила, что в Москве в это же время успешно открылся Рижский дворик с товарами, привезенными из Латвии.

«По моему, это просто позор... И не первый. Это благодарность за шпроты? Ждем заявление от РД?», — обратилась Березовская к своим подписчикам, отметив, что цены на латвийскую рыбу подскочили почти в два раза.

Напомним, что Russian Food Road Show проходит в Риге с 20 по 23 декабря.