Идлиб, 20 декабря. Жители провинции Идлиб обратились к властям Дамаска с просьбой избавить их от боевиков и террористов.

Арабский канал «Аль-Ватан» сообщил, что член сирийского парламента Хоссейн Ракеб получил обращения и телефонные звонки от жителей множества населенных пунктов провинции Идлиб, которые призвали власти Дамаска и Сирийскую арабскую армию освободить регион от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и других формирований исламистов.

Жатели Идлиба неоднократно выступали с демонстрациями, направленными против беззаконий, совершаемых террористами в их городах. Неоднократно происходили столкновения между исламистами и горожанами. Отмечается, что были случаи, когда местным жителям удавалось изгнать боевиков из населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии ведут наступление на позиции джихадистов с двух направлений. Группировка войск приближается к Идлибу с северного направления из провинции Алеппо, бои идут на город Рамла. Сирийский спецназ «Силы Тигра» начинает операцию с южного направления из провинции Хама. Отмечается, что сирийскую армию с воздуха поддерживают ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.