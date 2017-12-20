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Идлиб призвал САА освободить регион от террористов
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    Идлиб призвал САА освободить регион от террористов

    18:27  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  20 Декабря 2017
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    Идлиб призвал САА освободить регион от террористов

    Идлиб, 20 декабря. Жители провинции Идлиб обратились к властям Дамаска с просьбой избавить их от боевиков и террористов.

    Арабский канал «Аль-Ватан» сообщил, что член сирийского парламента Хоссейн Ракеб получил обращения и телефонные звонки от жителей множества населенных пунктов провинции Идлиб, которые призвали власти Дамаска и Сирийскую арабскую армию освободить регион от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и других формирований исламистов.

    Жатели Идлиба неоднократно выступали с демонстрациями, направленными против беззаконий, совершаемых террористами в их городах. Неоднократно происходили столкновения между исламистами и горожанами. Отмечается, что были случаи, когда местным жителям удавалось изгнать боевиков из населенных пунктов.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии ведут наступление на позиции джихадистов с двух направлений. Группировка войск приближается к Идлибу с северного направления из провинции Алеппо, бои идут на город Рамла. Сирийский спецназ «Силы Тигра» начинает операцию с южного направления из провинции Хама. Отмечается, что сирийскую армию с воздуха поддерживают ВКС РФ.

    Идлиб призвал САА освободить регион от террористов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #хама #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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