The National Interest: «Как Россия планирует вести войну в будущем»

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Майкла Пека «Как Россия планирует вести войну в будущем» (10 Ways Russia Will Wage the War of the Future), опубликованной 19 декабря порталом The National Interest.

«Видя будущее, в котором их традиционные сильные стороны менее полезны, российские военные адаптировались, чтобы обеспечить эффективную оборону своей Родины, — говорится в новом исследовании корпорации RAND. — Расположение военных сил России прежде всего служит защите Родины, особенно ключевых населенных пунктов и промышленности. Нет никаких признаков того, что Россия стремится к масштабному конфликту. И, похоже, российские лидеры понимают проблемы, с которыми столкнется Россия в случае затяжного конфликта с таким противником, как НАТО».

Автор переходит к перечню и краткому анализу десяти ключевых характеристик современной российской обороны.

1. Российские военные призваны защищать свою родину и жизненно важные промышленные и населенные пункты, используя многослойные интегрированные средства ПВО и ограниченное число оборонительных пунктов, чтобы создать пространство и время для реагирования на потенциальные удары или вторжения.

2. Россия надеется защитить свою территорию и избежать прямого взаимодействия с врагом путем установки оборонительных систем и ударных вооружений с повышенной дальностью действия. Это также даст оперативные преимущества российским силам, проводящим операции вблизи границ. Россия стремится предотвратить любые угрозы на своей границе, которые могли бы быть направлены против центра. Для этого Россия создала целый ряд ракет наземного, морского и воздушного базирования. Хотя будет применяться стратегия совместного использования воздушных, сухопутных, морских и других сил, российские стратеги считают приоритетной аэрокосмическую область.

3. Учитывая традиционные проблемы затяжной войны, Россия попытается использовать стратегии косвенного действия и асимметричные ответные меры во многих областях.

4. Главная часть российских оборонительных вооружений — это арсенал тактического и стратегического ядерного оружия. Хотя Россия и вложила значительные средства в модернизацию своего обычного военного потенциала, она, возможно, рассмотрит ядерный ответ на неядерные атаки, которые, по ее мнению, представляют серьезную угрозу ее территориальной целостности и суверенитету, преемственности правительства и жизнеспособности стратегического ядерного оружия страны. Нападение на Калининград будет считаться экзистенциальной угрозой для России.

5. Несколько российских и советских операций включали в себя быстрый, скоординированный внезапный удар, чтобы достичь целей кампании за очень короткий промежуток времени. Такая тактика, скорее всего, будет использоваться и дальше, особенно в рамках заранее спланированных операций.

6. Недавние реформы позволили значительно увеличить долю сухопутных войск Вооруженных сил РФ, полностью готовых к непредвиденным обстоятельствам, при этом сократив общее количество подразделений. Эти подразделения могут быстро провести развертывание по железной дороге для быстрого наращивания наземной боевой мощи внутри России.

7. Традиционные и нетрадиционные подходы к ведению войны, скорее всего, будут смешиваться друг с другом. Войска специального назначения, военизированные структуры и сочувствующие граждане помогут обеспечить адресность и осведомленность о потенциальных возможностях проведения боевых действий.

8. На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на поражении или устранении вражеских командно-контрольных пунктов и лишит противника возможностей переброски боеготовых военных сил путем кибер-/радиоэлектронной борьбы и прямых действий со стороны ударных сил.

9. Россия располагает ограниченным количеством обычных высокоточных ударных вооружений дальнего действия, которые могут быть использованы в отношении ключевых оперативных и стратегических целей, особенно в фиксированных известных местах.

10. На земле, вероятно, большое внимание будет уделяться непрямой огневой мощи (особенно дальнего радиуса действия), результаты действия которой помогут работе высокомобильных транспортных средств с существенной прямой огневой способностью. Российские войска также попытаются использовать ударные силы для обнаружения вражеских войск, чтобы затем уничтожить их массированным ударом артиллерии.