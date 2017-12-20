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Россия
Путин отметил профессионализм ФСБ, которая «переигрывает» иностранные спецслужбы
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    Путин отметил профессионализм ФСБ, которая «переигрывает» иностранные спецслужбы

    18:19  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:32  20 Декабря 2017
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    Путин отметил профессионализм ФСБ, которая «переигрывает» иностранные спецслужбы

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ РФ, назвав их работу умелой и тонкой. По словам главы государства, на сегодняшний день ФСБ «переигрывает» многие зарубежные спецслужбы.

    «Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции», — отметил Путин, поздравляя сотрудников ФСБ с Днем работника органов безопасности.

    Президент выразил уверенность, что такие качества как ответственность, честность, порядочность, готовность выполнять самую трудную и опасную работу, а также строгое следование конституции — всегда будут приоритетными в Федеральной службе безопасности. Именно такие качества, как утверждает Путин, демонстрировали российские спецслужбы, обеспечивая проведение антитеррористической операции в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #фсб #спецслужбы
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